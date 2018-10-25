حملات مكثفة على مصانع الحلويات بسوهاج استعدادا للمولد النبوي

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، عدة حملات تفتيشية على مستوى المحافظة، بناء على توجيهات أحمد الأنصاري محافظ سوهاج بتشديد الرقابة على المحلات والأسواق والتأكد من سلامة المواد الغذائية بها وسحب العينات اللازمة وإرسالها إلى المعامل للتأكد من سلامتها بمناسبة المولد النبوي.



وأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة، أنه تم المرور على عدد كبير من المنشآت الغذائية وخاصة مصانع ومحلات الحلوى وتم أخذ عينات من حلوى المولد والحلويات التي تقوم بعرضها.



وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال الحملات المستمرة على مصانع الحلويات تم ضبط 250 كيلو حمص مجهولة المصدر وبه حشرات حيه (سوس) وتغير في الخواص الطبيعية، وتم تحرير محضر بالواقعة.



وحذر هانس جميعة المواطنين من تناول الحلوى المضاف إليها مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصناعية والتي تحتوى على مواد حافظة، خاصة عروسة المولد والحصان، لأنها ضارة بالأطفال، ومنع شراء الحلوى من الباعة الجائلين، لأنها قد تكون منتهية الصلاحية، أو فاسدة، واختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول الحلوى، والتي تتوافر فيها الشروط الصحية، والتأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها.



كما ناشد المواطنين بتخزين الحلوى في الثلاجة، للمحافظة على فترة صلاحيتها، مع عدم شراء الحلوى المكشوفة، ومنع شراء الحلوى التي تميل إلى اللون الأصفر الداكن، أو التى يظهر عليها بعض الفطريات، واختيار الحلوى السادة، لأنها أفضل من المحشوة لضمان عدم تلفها أو تعرض المكسرات التي بداخلها للتلوث، والتأكد من (تاريخ الصلاحية – اسم المنتج – اسم المصنع).