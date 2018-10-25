تعرض الأردن لموجة طقس سيء، اليوم الخميس، وتسببت الأمطار الغزيرة في تشكل السيول بمنطقة البحر الميت، سقط على إثرها عدد من الضحايا وجرفت حافلة مدرسية تضم 44 طالبًا ومعلمًا.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، من استمرار الطقس السيء وفرص تشكل السيول حتى صباح الجمعة.

وفيات وإصابات تسببت بها الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من مناطق الأردن ومحافظاتها.

.#الأمطار #الأردن

. pic.twitter.com/lw1TjjvgGz — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 25, 2018

إعلان حالة الطوارئ

أعلنت الأردن حالة الطوارئ في العاصمة الأردنية عمان، بسبب المنخفض الجوي والسيول.

وفي منطقة البحر الميت، هرع رئيس الوزراء، عمر الرزاز، وبعض كبار المسؤولين، إلى منطقة جرفت فيها السيول حافلة مدرسية تضم تضم 37 طالبًا و7 مدرسين في واد.

ووجه رئيس وزراء، كل الأجهزة المدنية والعسكرية بالتحرك الفوري إلى الموقع ومتابعة الحادث ميدانيًا ومواصلة جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين.

عمليات إنقاذ وسقوط ضحايا

شاركت فرق غطس من البحرية الملكية وطائرات هيليكوبتر من سلاح الجو، في عمليات البحث والانقاذ.

وأعلن الدفاع المدني وفاة 18 تلميذًا في الحادثة، وإصابة 35 آخرين بينهم أفراد من الأمن، الذين شاركوا في عمليات الانقاذ.

وفي سياق متصل، سقط قتيل وعشرات الجرحى في حادث سير لـ15 سيارة على الطريق الصحراوي بين عمان والعقبة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت مصادر أردنية، أن رئيس إدارة مركز الأزمات، الأمير علي بن الحسين، يدير عمليات الإنقاذ بشكل مباشر.

مباشر



التعامل مع عدد من المصابين في حادثة البحر الميت #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/Yi0dq9HAXE — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) October 25, 2018

وزارة التعليم تعلق على واقعة الحافلة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أنها منحت موافقتها لمدارس فكتوريا، التي تعود إليها الحافلة المنكوبة، برحلة إلى منطقة الأزرق وليس إلى البحر الميت.

وقال وزير التعليم الأردني، إن المدرسة خالفت شروط السلامة العامة المتعلقة بالرحلات المدرسية.

تحقيق في الواقعة

علق رئيس الوزراء عمر الرزاز، على واقعة الحافلة المدرسية، قائلًا إنه يوم حزين على الأردنيين، مضيفًا إنه سيتم التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.

الملك يلغي زيارة إلى البحرين

أعلن الديوان الملكي الأردني، مساء الخميس، إلغاء الملك عبدالله الثاني، زيارة إلى مملكة البحرين، كانت مقررة غدًا الجمعة، وذلك على خلفية سقوط ضحايا للسيول التي تجتاح منطقة البحر الميت.

وقال إن إلغاء الزيارة، يأتي لمتابعة الملك تداعيات «الحادث الأليم»، الذي تعرض له طلبة مدرسة ومواطنون داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت وأودى بحياة عدد منهم، وإصابة آخرين.

تعازي عربية

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ببرقية تعزية للعاهل الأردني، في واقعة وفاة التلاميذ بسبب السيول.

وأعرب حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعازيه للأردن في الحادث، قائلًا: «قلوبنا مع أهلنا في الأردن، مصابهم مصابنا في حادث انجراف حافلة الأطفال في السيول، أطفالهم أطفالنا، الرحمة لهم».