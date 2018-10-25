نائبا وزيري دفاع الكوريتين يلتقيان على هامش منتدى عسكري في الصين

عقد نائبا وزيري دفاع الكوريتين محادثات قصيرة حول الاتفاقية العسكرية الأخيرة بين البلدين على هامش منتدى أمني في بكين اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن سوه تشو سوك ونظيره الكوري الشمالي كيم هيونج-ريونج أكدا - خلال المحادثات - على موقفهما المشترك حول التطبيق الفوري للاتفاقية الرامية إلى الحد من التوترات العسكرية، ومنع المواجهات العرضية، وبناء الثقة المتبادلة، والحد من الأسلحة مثل سحب بعض مراكز حرس الحدود، ونزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة في المنطقة المنزوعة السلاح، وإنشاء مناطق عازلة جوية وبرية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - "إن الجانبين تفهما أهمية إجراء مثل هذه المحادثات في المستقبل كلما سنحت الفرصة".

ويحضر سوك وريونج منتدى بكين شيانجشان الثامن الذي يستمر حتى غد الجمعة، و تستضيف الجمعية الصينية للعلوم العسكرية ومعهد الصين للدراسات الاستراتيجية الدولية بصورة مشتركة منتدى هذا العام تحت شعار "بناء نوع جديد من الشراكة الأمنية للمساواة والتعاون المتبادل وتعاون المصلحة المشتركة".