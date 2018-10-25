خاض مساء اليوم الأربعاء، فريق ليفربول الإنجليزي، ثالث مبارياته بدوري أبطال أوروبا، أمام النجم الأحمر الصربي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "آنفيلد"، وانتهى بفوز الأول برباعية نظيفة. (طالع التفاصيل)

وفي السطور التالية تستعرض «الشروق» أبرز الأرقام التي حققها الفريق الإنجليزي، في الجولة الثالثة من دوري الأبطال..

1- وصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، والريدز إلى الهدف رقم 50 له مع ليفربول، خلال 65 لقاء، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق من روما الإيطالي العام قبل الماضي، وذلك بعدما نجح النجم المصري في تسجيل أولى أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما أحرز الهدفين الثاني، والثالث لليفر، في الدقيقتين 45، 51 تواليًا. (طالع التفاصيل)

* أصبح بذلك الملك المصري هو ثاني لاعب في تاريخ الريدز، الذي يسجل 50 هدفًا في أقل من 80 مباراة، بعد الإسباني فيرناندو توريس، مهاجم ليفربول السابق، الذي سجل 72 هدفًا.

* كما شهد اللقاء، وصول صلاح للهدف الـ15 له بدوري الأبطال، بعدما تخطى عدد من أساطير كرة القدم العالمية، وهم الفرنسي زين الدين زيدان، والظاهرة البرازيلية رونالدو، والألماني ميروسلاف كلوزه، والفرنسي ربرتو بيريز، والإسباني ديفيد فيا، والبرازيلي أدريانو، حيث أحرز كلًا منهم 14 هدف خلال مشاركاتهم بالبطولة الأقوى للأندية. ('طالع التفاصيل)

2- نجح صلاح في إحراز أول ركلة جزاء له بعد ركلتي تصفيات كأس أمم إفريقيا مع المنتخب الوطني، أمام النيجر يوم 8 سبتمبر، والثالثة مع ليفربول في جميع البطولات، حيث سجل منها نجم الريدز هدفين، وأهدر واحدة.

3- بإحراز البرازيلي روبيرتو فيرمينيو الهدف الأول للريدز، شارك بذلك في تسجيل 19 مباراة لليفربول، حيث سجل 12 هدفًا، وصنع 7 آخرين.

4- صار بذلك فيرمينيو اللاعب الرابع، الذي يسجل في ثلاث مباريات متتالية لليفربول على آنفيلد في دوري الأبطال، بعد كل من الإنجليزي ستيفن جيرارد (4 مباريات متتالية في موسمي 2007-2008، 2008-2009) ، الإسباني لويس جارسيا (3 مباريات متتالية في عام 2005)، محمد صلاح (3 في عام 2017).

5- بتسجيل السنغالي ساديو ماني، الهدف الرابع للريدز، أحرز بذلك الهدف الـ100 لليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليأتي بذلك الليفر، في المركز الـ3 بترتيب الأندية الإنجليزية التي استطاعت أن تصل إلى هذا الرقم من قبل في البطولة بعد كل من مانشستر يونايتد صاحب الـ226، وأرسنال صاحب الـ171، وتشيلسي صاحب الـ153.

* تربع بذلك ليفربول على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، برصيد 6 نقاط، متفوقًا على كل من باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، نابولي الإيطالي صاحب المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء" (طالع التفاصيل)، فيما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.