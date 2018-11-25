تقرير فلسطيني: قوات إسرائيلية تعتقل محافظ القدس

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» بأن قوات إسرائيلية اعتقلت، اليوم الأحد، محافظ القدس عدنان غيث، عقب دهم منزله في بلدة سلوان بالقدس.

وأضافت أن القوات اقتادت المحافظ إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.

ويعتبر هذا التوقيف هو الثالث لمحافظ القدس خلال شهر. وكان توقيفه في إحدى المرتين السابقتين قد استمر نحو أسبوع.

وأصدر قائد المنطقة الوسطى في إسرائيل قرارا عسكريا في 8 نوفمبر الجاري بحق غيث، يقضي بمنعه من الدخول أو التواجد في مناطق الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، بدعوى التحريض وتشكيل خطر على أمن الدولة.