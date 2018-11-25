«ماي» تناشد البريطانيين دعم اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأحد، الشعب البريطاني بصورة مباشرة في "خطاب إلى الأمة" إلى حشد التأييد للاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وقالت ماي إن "الاتفاق سيكون في مصلحتنا الوطنية – اتفاق يعمل من أجل مصلحة بلدنا بأكمله وشعبنا بأكمله، سواء كان تصويتك بـ" الخروج" أو "البقاء"، مشددة على أن الاتفاق يفي بنتيجة الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وفي معرض الإعراب عن فوائد الاتفاق، قالت ماي إنه يسمح لبريطانيا "بإستعادة السيطرة على حدودنا، من خلال وضع حد لحرية حركة الاشخاص إلى الأبد". وكانت الهجرة موضوعا رئيسيا في حملة استفتاء خروج بريطانيا.

وأوضحت أن الاتفاق يسمح بأن "نستعيد السيطرة على أموالنا، من خلال وضع حد للمدفوعات السنوية الضخمة إلى الاتحاد الأوروبي"، وتوفير موارد لصالح دائرة الصحة الوطنية التي تعاني من ضائقة مالية - وهو وعد آخر خلال حملة الاستفتاء.

كما أشادت رئيسة الوزراء بالاتفاق لأنه يسمح للبلاد باستعادة السيطرة على القوانين ويتيح لبريطانيا إبرام الصفقات التجارية الخاصة بها.