المرصد السوري: طائرات حربية تقصف المناطق منزوعة السلاح في حلب لأول مرة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بتنفيذ طائرات حربية ضربات جوية على مدينة حلب، لتخرق بذلك للمرة الأولى اتفاق المنطقة منزوعة السلاح، المطبق منذ 17 سبتمبر الماضي، بعد اتفاق ثنائي بين الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان.

وقال المرصد، في بيان اليوم، إن الغارات استهدفت ضاحية الراشدين في الضواحي الغربية لمدينة حلب، ومنطقة خان طومان في القطاع الجنوبي الغربي من ريف حلب، ما تسبب بتصاعد أعمدة الدخان، ودمار في مكان القصف، وسط قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في الضواحي الغربية والشمالية الغربية لمدينة حلب.

وحسب المرصد، لم ترد إلى الآن معلومات عن الخسائر البشرية الناجمة عن القصف، مشيرا إلى أن عملية القصف بالطائرات الحربية تأتي بعد ساعات من استهداف أحياء في مدينة حلب بقذائفمما، ما تسبب في إصابة 94 شخصاً على الأقل بحالات اختناق.