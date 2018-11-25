قبرص: الاتفاق حول بريكست ليس حدثا بارزا يستدعي السعادة حياله

قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو : "إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لا يشكل حدثا بارزا للشعور بالسعادة حياله".

وأشار المتحدث الى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم /الأحد/ بشأن تنسيق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لا يعد بمثابة "حدث بارز لكي نكون سعداء به"، مع مغادرة عضو مهم كبريطانيا للاتحاد.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن برودرومو قوله - على هامش قمة بروكسل اليوم - إنه فيما يتعلق بقبرص فإن نيقوسيا تشعر بالارتياح من أن البروتوكول الخاص بالقواعد البريطانية - الذي يعد جزءا من اتفاق الانسحاب - يضمن مواصلة تنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي في القواعد البريطانية ذات السيادة في قبرص بصورة سلسلة..مسلطًا الضوء على البروتوكول رقم 3 في البند المتعلق بانضمام قبرص للاتحاد الأوروبي، كما أنه سيستمر في تطبيق حقوق المواطنين الأوروبيين والقبارصة؛ الذين يعيشون ويعملون في هذه القواعد، بصورة طبيعية.