تونس تحتفل باليوم العالمي للعنف ضد المرأة في حملة للحد من هذه الظاهرة وتداعياتها

تحتفل تونس، اليوم الأحد، بـ "اليوم العالمي للعنف ضد المرأة"، في حملة تستمر حتى 10 ديسمبر المقبل، والذي سيوافق "اليوم العالمي لحقوق الإنسان".

وتهدف الحملة إلى كسر حاجز الصمت إزاء العنف ضد المرأة ، ودعم الوعي، وخلق رأي عام مساند لمناهضة كافة أشكال العنف القائم، والحد من هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع.

كما تتصدى الحملة لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مع التركيز بوجه خاص على العنف المنزلي وداخل الأسرة، والعنف "الجنسي" والممارسات الضارة من قبيل قتل الإناث، والإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والاقتصادي في مجال العمل.

يُذكر أن المرأة في المجتمع التونسي تحظى بمكانة خاصة وموقع أساسي فيه، حيث يرتقي بالعلاقات بين الجنسين إلى مستوى الشراكة.

وتسهم المرأة التونسية بشكل واضح ومؤثر في الإبداع والابتكار والإنتاج الثقافي، كما أنها تسهم بقوة في موقع المواطن الشريك في نشر القيم السامية، ودعم الثوابت الحضارية بين الأجيال، فهي مدعومة بالقانون في الأسرة والمجتمع ككل، وأصبحت تشارك بقوة في كافة مجالات الحياة، وتخدم في قطاع الجيش وكافة مجالات الحياة دون استثناء.

وتحتل تونس المركز الـ 19 عالميا بين الدول التي أصدرت قانونا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في يوليو من العام الماضي، ووضعت آليات داعمة لتطبيق القانون، حيث قطعت أشواطا مهمة خلال الفترة الأخيرة على مستوى التشريعات والسياسات المكرسة لحقوق المرأة، ودعم مكانتها في الأسرة والمجتمع بإجماع التيارات السياسية الممثلة في البرلمان، وهو مكسب كبير.

وتعد تونس البلد العربي الرابع، الذي قام بإعداد خطته الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بـ "المرأة والأمن والسلم"، وتم استحداث "مجلس النظراء" للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، والذي يرأسه رئيس الحكومة، ويهدف إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية، للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل، وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات، ومصادقة مجلس الوزراء عليها، بحيث تصبح نافذة لتحقيق تلك الجوانب.

وتم اختيار تونس هذا العام من قبل الجامعة العربية لتكون "عاصمة المرأة العربية" لسنة 2018- 2019، على هامش الدورة 37 للجنة المرأة العربية، التي احتضنتها تونس خلال شهر مارس الماضي، تحت شعار "المرأة من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية".

وفيما يتعلق بالمناصب والمشاركة في الحياة السياسية، فقد حظيت المرأة التونسية بمنصب رئيس بلدية تونس هذا العام بأغلبية الأصوات، وفازت به نائبة البرلمان السابقة سعاد عبدالرحيم، واعتبر هذا فخرا للمرأة وانتصارا لنساء تونس.

وتحتفل تونس بالمرأة كل عام في عيدها الذى يصادف 13 أغسطس، الذي يواكب عيد الاستقلال، وظهور مجلة "الأحوال الشخصية التي سنت قوانين الأسرة، وشملت تغيرات قوية تحمي المرأة ومنها منع تعدد الزوجات.

وتشمل مظاهر الاحتفال في تونس هذا العام باليوم العالمي للعنف ضد المراة تنظيم يوم تثقيفي وتوعوي، من قبل هيئة الأسرة والعمران البشري في هذا الشأن، بالإضافة إلى تنظيم حلقات نقاش، وعروض مسرحية وتنشيطية موجهة لمختلف الفئات الاجتماعية حول أهمية التكافؤ بين الجنسين، والوقاية من العنف ضد المرأة.