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مقتل 6 أشخاص جراء حادث سير شمال شرقي إيران

طهران - د ب أ:
نشر فى : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 9:44 ص | آخر تحديث : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 9:44 ص

أعلن مسؤول إيراني عن مقتل 6 أشخاص جراء حادث سير وقع شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» عن رئاسة شبكة الصحة والعلاج في مدينة دركز شمال شرقي البلاد أن حادث سير وقع على الطريق الواصل بين مدينتي قوجان- درِكز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخر.

وأوضحت أن الحادث وقع إثر اصطدام سيارة بشاحنة بالقرب من قرية بهادرخان على الطريق الرابط بين مديني قوجان- درِكز، ما أسفر عن مقتل 3 على الفور وإصابة 4 آخرين.

ولقي 3 من المصابين حتفهم لاحقا جراء إصاباتهم البالغة، فيما لايزال هناك مصابا يتلقى العلاج، ووصفت حالته بالحرجة.


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