عشرات الآلاف يشاركون في احتجاجات قبل جولة الإعادة في الانتخابات الجورجية

قبل أيام فقط على إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في جورجيا، احتج عشرات الآلاف من الأشخاص، اليوم الأحد، ضد احتمال عودة حزب الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

وقال المنظمون إن أكثر من 90 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات التي أقيمت في العاصمة تبليسي، معربين عن معارضتهم للمرشح جريجول فاشادزه.

وقد تعهد وزير الخارجية السابق، وهو الآن في المعارضة، خلال حملته بالعفو عن ساكاشفيلي إذا تم انتخابه.

وحُكم على ساكاشفيلي، بالسجن لمدة ست سنوات بسبب إساءة استخدام منصبه ويعيش الآن في هولندا.

ويواجه فاشادزه السفيرة الفرنسية السابقة سالومي زورابيشفيلي في جولة الإعادة التي تجرى يوم الأربعاء.

ودعا تحالف الوطنيين في جورجيا إلى المظاهرة التي نظمت اليوم الأحد.

وقالت زعيمة التحالف، إيرما إيناشفيلي، للتلفزيون المحلي إن البلاد يجب ألا تعود "إلى عصر مصادرة الممتلكات والتعذيب"، داعية الجورجيين إلى اختيار زورابيشفيلي، المولودة في فرنسا، رئيسة لدولتهم.