الحشد الشعبي العراقي يفكك 73 عبوة ناسفة ومقذوف حربي بمحافظة صلاح الدين

تمكنت قوات الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، من رفع وتفكيك 73 عبوة ناسفة ومقذوف حربي في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وذكر الحشد، في بيان نقلته قناة ( الإخبارية) العراقية، أن قسم هندسة الميدان التابع للواء 31 في الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات صلاح الدين أجرى عملية مسح وتطهير بحثا عن المتفجرات والألغام التي خلفها تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي وشمل منازل سكنية وطرق بهدف تأمينها أمام عودة المدنيين للناحية.

وأضاف البيان أن عملية المسح أسفرت عن رفع أكثر من 60 مقذوف حربي و13 عبوة ناسفة، فضلا تفكيك 7 جراكن معدة للتفجير، مبينا أنه تم التخلص من المتفجرات والمخلفات الحربية بشكل آمن.