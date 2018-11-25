رئيس نيجيريا يتعهد بمواجهة المتشددين بعد مقتل عدد من قوات الجيش في هجوم مسلح

تعهد رئيس نيجيريا محمد بخاري، بمواجهة المتشددين، و«سد جميع الثغرات»، التي سمحت لهم بقتل العشرات من قوات الجيش في قاعدة عسكرية بولاية «بورنو» الواقعة شمال شرق البلاد مؤخرا.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي.»، اليوم الأحد، أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس النيجيري علنا عن هذا الهجوم، وذلك بعد مرور ساعات من إعلان الجيش مقتل عدد من قواته في هجوم مسلح استهدف قاعدتهم العسكرية بولاية (بورنو)، يوم الأحد الماضي.

وقال بخاري إنه شعر بصدمة كبيرة فور سماعه الأنباء الواردة بشأن هذا الهجوم، مشيرا إلى أنه قرر الاجتماع بقادة الجيش والاستخبارات خلال الأيام المقبلة للتخطيط إلى الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها.

وقد تعهد بخاري -الذي تولى السلطة في عام 2015- بهزيمة مقاتلي جماعة «بوكو حرام» المسلحة الذين تسببوا في إحداث دمار في نيجيريا من خلال موجة من الهجمات وهم يحاولون الإطاحة بالحكومة وإقامة دولة إسلامية.

وكانت جماعة مسلحة موالية لتنظيم «داعش» قد أعلنت -يوم الاثنين الماضي- عن مقتل 40 جنديا من قوات الجيش النيجيري في هجوم على قاعدتهم العسكرية شمال شرق البلاد.