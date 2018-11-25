السويسريون يدلون بأصواتهم في استفتاءين حول المعاهدات الدولية وحقوق البقر

يبدو أن المعاهدات الدولية هي الفائز الأكبر في سويسرا، اليوم الأحد، مع احتفاظ الأبقار بقرونها في الوقت الذى أدلى فيه السويسريون بأصواتهم في استفتاءين بهذا الخصوص.

وسعت مبادرة تقرير المصير التي طرحها حزب الشعب السويسري اليميني، لضمان أن يكون للدستور الكلمة العليا على المعاهدات الدولية الحالية والمستقبلية الموقعة من قبل سويسرا.

وزعم حزب الشعب السويسري، أن السياسيين أخفقوا في تنفيذ الاستفتاءات السابقة حول الحد من الهجرة وطرد المهاجرين المجرمين من خلال الاختباء وراء معاهدات سويسرا مع الاتحاد الأوروبي والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال لوكاس جولدر من معهد "جي إف إس" لاستطلاعات الرأي، إن استطلاع آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، في تصريحات للتلفزيون السويسري، إن 67% من الناخبين يرفضون مبادرة الشعبويين، مضيفا أن التوقعات بهامش خطأ يبلغ حوالي 3%.