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ماكرون: مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تظهر الحاجة لإصلاح هذا التكتل

أ ش أ
نشر فى : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 11:23 ص | آخر تحديث : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 11:23 ص

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد أن مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تظهر الحاجة إلى إصلاح هذا التكتل..وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد دعت البريطانيين منذ ساعات لدعم اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي رغم أن دعم حزبها للاتفاق لايزال غير واضح.
وقالت : "إنها ستبذل كل ما في وسعها لإقرار اتفاقها في البرلمان البريطاني ، وهو احتمال غير مرجح بشكل متزايد بسبب المعارضة الشديدة داخل وخارج حزبها".


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