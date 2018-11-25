الرئيس الأفغاني يدين اغتيال رئيس مجلس علماء كابول

أدان الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، اغتيال رئيس مجلس علماء كابول "مولوي عبد البصير حقاني".

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، عن بيان أصدره مكتب الرئيس: "الإرهابيون أثبتوا أنهم يشاركون بوحشية في الحرب مع القيم الدينية والإسلامية، من خلال شن هجمات ضد علماء الدين والتجمعات الدينية".

وأصدر الرئيس عبد الغني تعليماته إلى مسؤولي الأمن بتحديد هوية الجناة وإلقاء القبض على مرتكبي الهجوم.

وقالت مصادر أمنية أفغانية، أمس السبت، إن المولوي عبد البصير لقى حتفه برصاص مسلحين مجهولين في حي الشرطة السابع بالمدينة.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم على مولوي حقاني.