هاري وميجان يغادران القصر الملكي إلى منزل جديد

يستعد الثنائي الملكي دوق ودوقة ساسيكس الأمير هاري وزوجته ميجان، لمغادرة قصر كنسينجتون، والإقامة في منزل جديد خاص بهما، على أرض قلعة وندسور، استعدادًا لولادة طفلهما الأول، والتي من المقرر أن تتم في ربيع عام 2019، بحسب ما ذكره موقع «الإندبندت».

وأصدر قصر كنسينجتون، بيانا رسميا، جاء فيه: "إن وندسور مكان خاص للغاية لصاحب السمو الملكي، وهما ممتنان لأن محل إقامتهما الرسمي سيكون هناك"، مشيرا إلى استمرار عمل مكتب الدوق والدوقة في قصر كنسينجتون.

المنزل يعد ذو طابع ريفي، ويتكون من 10 غرف للنوم، وسينتقل إليه هاري وميجان، في أوائل عام 2019، ويقع على بُعد 800 متر من قلعة وندسور، وكان يُستخدم سابقا كمسكن للموظفين، ومن المقرر أن يخضع لعملية تجديد كبيرة قبل انتقال الزوجين.

يُذكر أن دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام وزوجته كيت، يعيشان في مسكنهما الرسمي مع أطفالهما الثلاثة في قصر كنسينجتون، على الرغم من أن لهما منزل خاص، خارج لندن ومقره نورفولك.