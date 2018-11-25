وفاة 21 شخصا وإصابة 180 آخرين جراء السيول بالعراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، أن 21 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 180 آخرين نتيجة تأثر مناطق متفرقة من البلاد بمنخفض جوي شديد.

وذكرت إحصائية وزعتها وزراعة الصحة العراقية، اليوم الأحد، أن "نتائج تأثير المنخفض الجوي الشديد على العراق خلال الأيام الماضية وحتى اليوم هي وفاة 21 عراقيا وإصابة 180 آخرين".

ويشهد العراق منذ الجمعة الماضية أكبر موجة أمطار متتالية رافقتها سيول جارفة من شرقي وغربي وشمالي البلاد؛ ما تسبب بإغراق أكثر من 800 منزل وانهيار أخرى، حيث سارعت السلطات العراقية إلى إنقاذ المحاصرين جراء السيول بواسطة مروحيات الجيش العراقي وزوارق الشرطة النهرية.

وأعطت الحكومة العراقية الضوء الأخضر لجميع الوزارات للمشاركة في عمليات إنقاذ المحاصرين وتقديم العون لهم.

واستبشرت وزارة الموارد المائية خيرا بالكميات الكبيرة من المياه التي غطت مساحات كبيرة جراء سقوط الأمطار والسيول وجرى تحويلها إلى نهري دجلة والفرات وروافدها والبحيرات والأهوار بعد موسم جفاف خطير تعرضت له البلاد الصيف الماضي.