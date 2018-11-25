منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار أعمال العنف في أفغانستان

أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار أعمال العنف والقتل العشوائي في أفغانستان، مستنكرة الانفجار الضخم الذي وقع بمسجد داخل قاعدة للجيش في محافظة "خوست"، ونتج عنه مقتل 27 جنديا على الأقل، وجرح أكثر من 50 آخرين خلال صلاة الجمعة وسبقه مقتل 55 عالم دين في كابول على يدي انتحاري استهدف تجمعًا للمصلين.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، ضرورة وقف مثل هذه الهجمات الجبانة التي تستهدف المدنيين العزل والمصلين في المساجد، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وشدد على موقف المنظمة الثابت ضد الإرهاب والعنف بجميع أشكاله ومظاهره، معربًا في الوقت ذاته عن تعازي الأمة الإسلامية لأفغانستان.