ارتفاع حركة الركاب جوا في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي

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قالت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن حركة الركاب جوا في كوريا الجنوبية وصلت لمستوى قياسي في أكتوبر الماضي، بسبب زيادة الطلب على السفر الخارجي.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكوريّة الجنوبية للأنباء عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل القول، إن عدد الركاب وصل إلى 10.06 مليون راكب، بارتفاع بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويشار إلى أن شهر أكتوبر الماضي يعد ثالث شهر يسجل عدد ركاب تجاوز 10 ملايين راكب خلال عام 2018، بعد شهري يناير وأغسطس الماضيين.

وأرجعت الوزارة ارتفاع عدد الركاب إلى الزيادة المستمرة في عدد الركاب المسافرين للخارج.

وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع حركة نقل الشحن بنسبة 7.2% في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.