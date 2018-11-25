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فيديو.. مستشار بالحكومة السورية: الهجوم على حلب ينتهك اتفاق سوتشي

أحمد العيسوي
نشر فى : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 5:22 م | آخر تحديث : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 5:22 م

قال المستشار برئاسة مجلس الوزراء السوري، عبد القادرة عزوز، إن مدينة حلب شهدت يومًا مرعبًا، مساء أمس، بعد إطلاق عشرات القذائف الصاروخية التي تحمل غاز الكلور السامة من قبل مسلحين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن هناك حالات اختناق بين المواطنين، لافتًا إلى تصدي القوات الحكومية لهجوم مسلحين، حاولوا اختراق التحصينات الدفاعية، في ظل حالة الفوضى.

وتابع: «هذا انتهاك واضح لاتفاق سوتشي، حيث تم إطلاق النيران والصواريخ من مناطق منزوعة السلاح، ضمن اتفاق سوتشي».

وذكر أن الضامن التركي لاتفاق سوتشي، لم يفي بتعهداته، مشيرًا إلى وجود انتهاكات أخرى بريف حماة وإدلب واللاذقية، تجاه المدنيين.

واعتبر أن تركيا أرادت الاتفاق كهدنة محارب، لتستعيد طاقاتها الإرهابية من جديد، وفق قوله.

يذكر أن عشرات الأشخاص أصيبوا بحالات اختناق، أمس، بمدينة حلب السورية، في قصف لمقاتلي المعارضة، على منطقتين بقذائف تحتوي على غازات، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

 


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