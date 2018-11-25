رئيس البرازيل المنتخب يخضع لجراحة طبية بعد أدائه اليمين الدستورية

قال رئيس البرازيل المنتخب جاير بولسونارو، إنه سيخضع بشكل مبدئي لجراحة طبية بالقولون في 20 يناير المقبل أي بعد حوالي 3 أسابيع من أدائه اليمين الدستورية.
وأضاف بولسونارو -حسبما نقلت شبكة «يورونيوز» الأوروبية اليوم الأحد- أن إجراء الجراحة سيعتمد على تقييم طبي لحالته.
وكاد بولسونارو أن يموت نتيجة تعرضه للطعن خلال حملته الانتخابية، ومازال يستخدم «كيسا» لتفريغ القولون بعد سلسلة من الإجراءات الطبية العاجلة.
وتعهد بولسونارو -الذي انتخب الشهر الماضي- بمحاربة الفساد في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية، وأيضا القضاء على عصابات الاتجار في المخدرات.