رئيس وزراء هولندا: الجميع خاسرون بخروج بريطانيا من الاتحاد

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اعتبر رئيس وزراء هولندا مارك روته أن الجميع خاسرون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائلا "لا يوجد فائزون اليوم".

وأعرب روته عن توقعاته بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد خلال القمة المنعقدة اليوم الأحد في بروكسل.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد دعت البريطانيين منذ ساعات لدعم اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى وإن كان دعم حزبها للاتفاق مازال غير واضح.

وأكدت ماي أنها ستبذل كل ما في وسعها لإقرار اتفاقها في البرلمان البريطاني، وهو احتمال غير مرجح بشكل متزايد بسبب المعارضة الشديدة داخل وخارج حزبها.