عمدة «تيخوانا» المكسيكية: هناك أزمة طوارئ إنسانية بين المهاجرين

أعلن خوان مانويل جاستيلوم، عمدة مدينة تيخوانا شمالي المكسيك، اليوم السبت، "حالة طوارئ إنسانية" بين آلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى المدينة الحدودية.

وقال "جاستيلوم" إن المدينة لا تستطيع تحمل تكاليف إيواء أكثر من 4700 مهاجر من أمريكا الوسطى في ملعب كرة القدم.

وقال جاستيلوم: "لن أنفق نقود سكان تيخوانا".

وتبلغ تكلفة الوجبات للمهاجرين يوميا 550 ألف بيزو (27 ألف دولار).

وقد تم إرسال أكثر من 700 موظف مدني للمساعدة، وفقا لحكومة المدينة.

وسافر المهاجرون، الذين يأتون في الأساس من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا، سيرا على الأقدام معظم الرحلة عبر المكسيك، ويأملون في الحصول على فرصة لطلب اللجوء السياسي في الولايات المتحدة.

وزادت التوترات في تيخوانا مساء أمس الجمعة، عندما حاولت الشرطة القبض على شخص بزعم تعاطيه الماريجوانا، وتم القبض على شاب بعد أن أصيب ضابط شرطة إثر رشقه بحجر.

وألقت الشرطة القبض على 109 مهاجرين على خلفية تهم بسيطة منذ وصول قافلتهم إلى تيخوانا، وهي مدينة تقع شمال غربي ولاية باخا كاليفورنيا على الجانب الآخر من مدينة سان يسيدرو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت صحيفة "إكسيلسيور" أنه تم إعادة 71 من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

يشار إلى أن هناك آلافا آخرين من أمريكا الوسطى يهربون من العنف والفقر في أوطانهم في طريقهم إلى حدود الولايات المتحدة رغم تعهد الرئيس دونالد ترامب بعدم السماح بدخولهم.