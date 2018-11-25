رئيس وزراء أيرلندا: اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحمي السلام الأيرلندي

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحمي السلام الأيرلندي، حيث تأتي تصريحات فارادكار بعدما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن زعماء الدول الاعضاء المتبقية بالاتحاد الأوروبي الـ27 وافقوا على اتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فارادكار القول، إنه لا يمكن إعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج لبريطانيا، مضيفا: "ما تم طرحه هو الاتفاق الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي"، موضحا: "لا توجد خطة بديلة في حال رفض الساسة البريطانيون اتفاق الخروج".