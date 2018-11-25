الأحد 25 نوفمبر 2018 6:04 م القاهرة القاهرة 21.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء أيرلندا: اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحمي السلام الأيرلندي

أيرلندا - د ب ا:
نشر فى : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 5:22 م | آخر تحديث : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 5:22 م

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحمي السلام الأيرلندي، حيث تأتي تصريحات فارادكار بعدما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن زعماء الدول الاعضاء المتبقية بالاتحاد الأوروبي الـ27 وافقوا على اتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فارادكار القول، إنه لا يمكن إعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج لبريطانيا، مضيفا: "ما تم طرحه هو الاتفاق الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي"، موضحا: "لا توجد خطة بديلة في حال رفض الساسة البريطانيون اتفاق الخروج".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك