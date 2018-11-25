فقدان 7 أشخاص إثر غرق سفينة شحن قبالة سواحل إندونيسيا

بدأت، اليوم الأحد، عملية في سواحل وسط إندونيسيا للبحث عن 7 أفراد مفقودين، من طاقم سفينة شحن غرقت في المياه الواقعة قبالة جزيرة سومباوا.

وقال رئيس مكتب ماتارام لأعمال البحث والإنقاذ، آي نيومان سيداكاريا، لوكالة الأنباء الألمانية، إن السفينة «كاهايا ابادي 208»، التي كانت على بعد حوالي 28 ميلا بحريا شمال السفينة «مالتي بريما 1» عندما انقلبت بسبب الأمواج، أنقذت 7 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 14 شخصا كانوا على متن السفينة.

وأوضح سيداكاريا: «قمنا بنشر سفينة للبحث والإنقاذ هذا الصباح، ووصلت إلى موقع الحادث، ولكن العملية لم تسفر حتى الآن عن أي شيء».

وأضاف: «كان قد مر يومان بالفعل على وقوع الحادث عندما تلقينا تقرير (بوقوعه)، ولكننا سنستمر في البحث في المياه عن الأشخاص المفقودين لمدة 7 أيام، وفقا لإجراءاتنا».

وقال سيداكاريا إن سفينة الشحن -التي غادرت من سورابايا في جاوا الشرقية وكانت تحمل مواد بناء وعلف مواشي إلى واينجابو في شرق نوسا تينجارا- غرقت يوم الخميس الماضي في حوالي الساعة 6 مساء، ولكن وكالة البحث والإنقاذ لم تتلق تقريرا بشأن الحادث حتى وقت متأخر من مساء أمس السبت.