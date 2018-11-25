ماي تدعو البريطانيين لدعم اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، البريطانيين، لدعم اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، حتى وإن كان دعم حزبها للاتفاق لايزال «غير واضح».

ونقلت قناة «سكاي نيوز» بالعربية، اليوم، عن ماي قولها، في رسالة مفتوحة إلى الأمة، إنها ستبذل كل ما في وسعها لإقرار اتفاقها في البرلمان البريطاني، وهو احتمال غير مرجح بشكل متزايد بسبب المعارضة الشديدة داخل وخارج حزبها.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد حذرت الجمعة الماضي مواطنيها من أن بريطانيا ستواجه المزيد من الانقسام والشك في حال لم يمر مشروع اتفاق بريكست.