المجلس المركزي ليهود ألمانيا يعيد انتخاب رئيسه لفترة جديدة

أعلن المجلس المركزي ليهود ألمانيا عن إعادة انتخاب جوزيف شوستر رئيسا المجلس لأربعة أعوام أخرى، موضحا أن انتخاب شوستر لفترة جديدة جاء بالإجماع في جمعية غير علنية جرى عقدها في مدينة فرانكفورت اليوم الأحد.

وتجدر الإشارة إلى أن شوستر، الطبيب المنحدر من مدينة فورتسبورج، يتولى رئاسة المجلس منذ الثلاثين من نوفمبر 2014، فيما كان يتولى منصب نائب الرئيس في الفترة بين 2010 حتى 2014.

وفي أعقاب إعادة انتخابه، قال شوستر: "حتى في أزمنة تنامي معاداة السامية، فإننا لن نخاف، وسنقدم إسهامنا من أجل ألمانيا متسامحة ومنفتحة على العالم".

يُذكر أن المجلس الذي تأسس في يوليو 1950، يمثل الرابطة المركزية الرئيسية للطوائف اليهودية في ألمانيا.

وحسب أحدث البيانات، فإن المجلس يمثل 105 طوائف يهودية ينتمي إليها نحو 98 ألف عضو "حسب بيانات العام الماضي".

من جانبه، هنأ هاينريش يبدفورد-شتروم، رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا، شوستر بإعادة انتخابه، قائلا في بيان: "إنها مناسبة سعيدة ليس لليهودية وحدها في ألمانيا بل للبلاد كلها، وأنا أتطلع مستقبلا إلى الاستماع إلى صوته القوي والمميز في الحياة العامة".

وتضم رئاسة المجلس تسعة أعضاء وتستمر مدة عمل كل واحد أربعة أعوام.

كان شوستر قد وُلِدَ في العشرين من مارس 1954 في حيفا وفي عام 1956، عاد بصحبة والديه إلى ألمانيا، موطن والده، وهو يتولى أيضا منصب نائب المؤتمر اليهودي العالمي والمؤتمر اليهودي الأوروبي.