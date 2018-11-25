السويسريون يصوتون في استفتاءين حول المعاهدات الدولية وحقوق البقر

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يقوم مواطنو سويسرا بالإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في استفتاءين حول المعاهدات الدولية حقوق البقر السويسري.

وكان حزب الشعب السويسري اليميني قد طرح مبادرة تقرير المصير التي تسعى لضمان أن يكون للدستور الكلمة العليا على المعاهدات الدولية الحالية والمستقبلية الموقعة من قبل سويسرا.

ويتهم الحزب السياسيين بأنهم أخفقوا في تطبيق استطلاعات الرأي الدستورية السابقة بشأن الحد من الهجرة وطرد المهاجرين الجنائيين من خلال الاختفاء وراء معاهدات سويسرا مع الاتحاد الأوروبي والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

مع ذلك فإن شعارات الحملة مثل «من يقرر مستقبل سويسرا -المنظمات الدولية والمحاكم أم الناخبين السويسريين؟» من المرجح أن تخفق في الحصول على دعم أغلبية الناخبين السويسريين؛ بحسب ما أظهرته استطلاعات أخيرة.

ويرفض المحافظون والليبراليون والاشتراكيون الديمقراطيون، الذين يحكمون مع حزب الشعب السويسري الحكومة الائتلافية السويسرية، المقترح.

وحذرت هذه الأطراف من أن دور سويسرا كمركز اقتصادي وكشريك دبلوماسي يعتمد عليه سوف يكون معرض للخطر في حال تم إلغاء المعاهدات التي تتعارض مع الدستور.

ويحق لنحو 5.3 مليون ناخب سويسري أيضا التصويت بشأن خطة لإعطاء دعم للمزارعين الذين يدعون قرون أبقارهم ومعازهم تنمو، بدلا من قطعها.

ويدعم الخضر واليساريون ونشطاء حماية الحيوان مبادرة الحفاظ على قرون البقر، حيث يقولون إن قطع القرون يسبب الألم، وأن الأبقار ذات القرون تكون أكثر صحة وسعادة.

وأظهرت استطلاعات الرأي انقسام الناخبين بشأن هذه القضية.