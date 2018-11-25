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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة غربي تعز

أ ش أ
نشر فى : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 4:22 م | آخر تحديث : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 4:22 م

سيطرت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، على مواقع جديدة غربي محافظة تعز.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الجيش اليمني تمكن من السيطرة على جبل العودين بعزلة اليمن المحاذي لجبهة الكدحة، وتبة الزوم والشاهد، وجبل رحمي والردمة بعد هجوم عنيف على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في جبهة مقبنة غرب تعز، مشيرة إلى مواصلة وحدات الجيش تقدمها في محيط جبل القحاف الاستراتيجي، وسط انهيارات متسارعة في صفوف المليشيات الانقلابية.

وأسفرت المواجهات عن اعتقال أحد عناصر المليشيا، وقتل وجرح آخرين، إضافة إلى استعادة كمية من الأسلحة.


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