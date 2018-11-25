«ترامب» يدعو المكسيك إلى منع قوافل المهاجرين من الوصول لأمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المكسيك ستكون "ذكية للغاية" إذا قامت بوقف مجموعات المهاجرين من أمريكا الوسطى قبل وصولها إلى حدود الولايات المتحدة الجنوبية، وحمل مجددا الديمقراطيين المسؤولية عن مشاكل الهجرة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الرئيس كتب على موقع "تويتر" بعد يوم واحد من ورود تقارير عن إبرام إدارته صفقة مع الحكومة المكسيكية المقبلة، تسمح لواشنطن باستخدام المكسيك "كغرفة انتظار" للآلاف من طالبي اللجوء الساعين إلى دخول الولايات المتحدة.

وسيطلب من هؤلاء المهاجرين الانتظار حتى تتم عملية بحث مطالباتهم عبر المحاكم الأمريكية قبل عبور الحدود.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة والحكومة المكسيكية الجديدة وقعتا الاتفاقية، إلا أنه لم يتم يتضح بعد التفاصيل التي سيتم الكشف عنها، بينما قالت الحكومة المكسيكية إنه لا يوجد اتفاق في هذه المرحلة.