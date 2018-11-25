عملة بيتكوين الرقمية تواصل التراجع بشكل أكبر إلى ما دون 4 آلاف دولار

تعرضت قيمة كبرى العملات الرقمية المشفرة وهى البيتكوين، لمزيد من الانخفاض خلال الثمانى والأربعين ساعة الأخيرة لتزيد حالة الانهيار التي تعرضت لها هذه العملة خلال العام الجاري.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أن عملة البيتكوين انخفضت بنسبة 4.5% لتصل إلى 3635 دولارا في منتصف ليل السبت/الأحد في نيويورك على منصة بيتستامب للتعامل في العملات الرقمية.

واستردت هذه العملة معظم الخسائر بحلول الساعة 7:50 صباحا لكنها لا تزال في المنطقة الحمراء، إذ فقدت 33% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي و75% بصورة إجمالية خلال العام الجاري.

كان أسبوع التداول الذي ينتهي اليوم الأحد هو أسوأ أسبوع بالنسبة لأداء العملات الرقمية على الإطلاق، حيث سجلت عملة البيتكوين سعرا أقل بنسبة 82% عن سعرها البالغ 19666 دولارا والذى وصلته منذ عام مضى، وانخفض سعر عملة الريبل الرقمية بنسبة 5.3% إلى 35 سنتا، وهي أقل بحوالي 90% من ذروة قيمتها السابقة.