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وفد كويتي يزور بروكسل لتنفيذ مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي

الكويت - أ ش أ
نشر فى : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 6:34 ص | آخر تحديث : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 6:34 ص

يقوم وفد كويتي بزيارة إلى بروكسل لعقد اجتماعات ضمن إطار تفعيل وتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الكويت والاتحاد الأوروبي، باعتبارها أول دولة خليجية توقعها مع الاتحاد؛ وذلك لتغطية مجالات التعاون بين الكويت والاتحاد الأوروبي.


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