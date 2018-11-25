وزير الصناعة العراقي يصل القاهرة للمشاركة بالمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، وزير الصناعة العراقي صالح عبد الله أحمد؛ للمشاركة في فعاليات المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، والذي ينعقد بالقاهرة غدا الإثنين، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".

ويشارك في افتتاح المؤتمر، الذي يعقد كل عامين في إحدى الدول العربية، عدد من وزراء الثروة المعدنية العرب وكبار المسئولين بالمنظمات والمؤسسات العربية، في مقدمتهم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، والمهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن.