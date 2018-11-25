ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق مركب ببحيرة فيكتوريا بأوغندا إلى 31 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إنقلاب وغرق مركب ببحيرة فيكتوريا بأوغندا أمس السبت، إلى 31 شخصًا، وانتشل الغواصون المشاركون في عمليات البحث والانقاذ الجثامين.

وقال الغواصون، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم الأحد، إنه من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا والعثور على مزيد من الجثامين. وأوضحت شرطية بارزة أنه يُعتقد أن المركب كان مكتظًا بالركاب الذين بلغ عددهم نحو مائة راكب. مشيرة إلى أنه تم إنقاذ ما لا يقل عن 27 شخصًا في وقت متأخر من مساء أمس، العدد الذي جاء أقل مما أفاد به التقارير الإعلامية السابقة بشأن الحادث. كما لفتت إلى أن القارب، الذي كان في رحلة بحرية روتينية وأغلب من كان على متنه من الشباب، قد انقلب وغرق في بحيرة فيكتوريا الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي) أمس السبت.

ويعد هذا الحادث أحد أسوأ الكوارث البحرية التي شهدتها البلاد، ما دفع الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، للدعوة إلى وضع قواعد أكثر تشددا للسلامة. وكان أكثر من 200 شخص قد لقوا مصرعهم في سبتمبرالماضي من جراء غرق عبارة على الساحل التنزاني لبحيرة فيكتوريا.

تجدر الإشارة إلى أن بحيرة فيكتوريا هي الأكبر على الإطلاق في أفريقيا وتقع بين ثلاث دول هي أوغندا وكينيا وتنزانيا وتعبرها في كثير من الأحيان مراكب متهالكة ومكتظة غالبا ما تكون عرضة لكثير من الأخطار حين تكون الأحوال الجوية سيئة.