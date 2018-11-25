المفوضية الأوروبية تحذر البرلمان البريطاني من التصويت بالرفض على اتفاق الخروج

حذر جان-كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، البرلمان البريطاني من التصويت برفض اتفاق الخروج الذي صادقت عليه دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد.

وجاء في نص مقابلة أجراها "يونكر" مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف": "إذا لم يتغلب هذا الاتفاق على العقبات البرلمانية، فإنه لن يكون هناك أي اتفاق"، مضيفا: "هذا الاتفاق هو أفضل ما أمكننا التوصل إليه، ويجب على جميع من سيصوتون سواء في البرلمان الأوروبي أو في البرلمان البريطاني، أن يأخذوا به".

كانت الدول الـ27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي صادقت على اتفاق الخروج المؤلف من نحو 600 صفحة والذي ينظم شروط الخروج البريطاني، ويتعين الآن أن يحصل الاتفاق على مصادقة كل من البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني.

وفيما تعتبر موافقة البرلمان الأوروبي مضمونة، فإنه لا يوجد في البرلمان البريطاني حاليا أغلبية تدعم الاتفاق، ومن ثم فإن خطر خروج بريطانيا بشكل غير منظم من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، لا يزال غير مستبعد.