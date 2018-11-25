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بارنييه: حان وقت تحمل المسؤولية بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بروكسل - د ب أ:
نشر فى : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 11:36 ص | آخر تحديث : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 11:36 ص

دعا ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي في ملف خروج بريطانيا من التكتل، جميع الأطراف، إلى «تحمل المسؤولية» حول إبرام اتفاق بشأن الخروج بين بريطانيا والتكتل.

وأضاف بارنييه، اليوم الأحد، أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي أجروا مفاوضات معقدة وصعبة مع بريطانيا لضمان انسحاب منظم، مضيفا: «لقد حان الوقت الآن لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم».

ووصف بارنييه الاتفاق بأنه «خطوة ضرورية» لبناء الثقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من أجل التفاوض بشأن علاقة مستقبلية طموحة بين الطرفين.

وأكد بارنييه: «سنبقى حلفاء وشركاء وأصدقاء».


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