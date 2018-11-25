منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على مخيم للاجئين في النيجر

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، الهجوم الذي شنته جماعة بوكو حرام الإرهابية على مخيم للاجئين في تومور، شرق جمهورية النيجر يوم الخميس الماضي، الذي أودى بحياة سبعة من الفنيين في مجال المياه ومسؤول حكومي، ومخلفًا العديد من الجرحى.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن استيائه إزاء هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته هذه الجماعة الإرهابية، وعن تعاطفه وتعازيه لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية النيجر، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وجدد الأمين العام تأكيده للموقف الثابت للمنظمة ضد الإرهاب بكونه عدوًا للإنسانية، مؤكدًا لدولة النيجر ودول أخرى في المنطقة عزم المنظمة على مواصلة دعم جهودها لمكافحة الإرهاب.