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إطلاق نار بالقرب من السفارة النمساوية في أنقرة

تركيا - أ ش أ:
نشر فى : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 12:14 م | آخر تحديث : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 12:14 م

ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، أنه تم إطلاق أعيرة نارية بالقرب من السفارة النمساوية في العاصمة التركية أنقرة.

وأشارت القناة إلى أنه "تم إطلاق طلقات نارية في الهواء من سيارة بيضاء، كما أغلقت قوات الأمن لفترة وجيزة الطرق القريبة من السفارة، وعثر المحققون في موقع الحادث على أغلفة طلقات نارية"، مشيرة إلى أن الحادث وقع تقريبا بمنتصف الليل، وأن الشرطة تجري البحث عن السيارة، فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت السفارة هي الهدف من وراء هذا الحادث، إلا أن الأوضاع، صباح اليوم، كانت طبيعة في موقع الحادث.

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