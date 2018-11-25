بدء الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين العرب لبحث «مكافحة الاٍرهاب» بالجامعة العربية

بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، أعمال الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين العرب، أعضاء الفريق العربي المعني بالإرهاب والتنمية الاجتماعية، برئاسة نائب وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الحماية الاجتماعية، الدكتورة نيفين القباج ، وبمشاركة كبار مسؤولى الوزارات المعنية بالدول العربية.

وأكدت القباج، أن الهدف من الاجتماع مناقشة خطة العمل العربية لمكافحة الاٍرهاب التي أعدها الفريق، بالتركيز على البعد الاجتماعي للظاهرة في ضوء الملاحظات والمقترحات التي وردت من جانب بعض الدول العربية.

وأضافت في تصريحات للصحفيين، على هامش الاجتماع، أن الهدف من الخطة هو إبراز الدور الاجتماعي، والتنشئة الاجتماعية، والإعلام، والثقافة، والمؤسسة التربوية سواء كانت المدرسة أو الجامعة، وكذلك دور المؤسسات الدينية ، ودور مؤسسات المجتمع المدني ، بالإضافة الى البعد الاقتصادي في مكافحة الفقر، والقضاء على الجوع ، وعدم الاقتصار فيما يتعلق بالاٍرهاب على البعد الأمني او العسكري.

واشارت إلى أن الاجتماع يهدف أيضا إلى مناقشة محاور الخطة ، ووضع هذه المسودة في صورتها النهائية، ورفعها للاجتماع القادم لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ يومي الرابع والخامس من ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن الخطة ستنتقل بعد ذلك إلى المراحل التنفيذية، وبرنامج عمل زمني محدد ، وتقسيم الأدوار بين الشركاء من أجل متابعة تنفيذها.