انتهاء حملة «مكافحة الفساد» في ريف حلب السورية

أنهت هيئة الأركان العامة للجيش الوطني التابع للمعارضة السورية، اليوم السبت، حملة "للقضاء على الفساد" التي بدأتها الأحد الماضي، في مناطق سيطرت المعارضة بريف حلب الشمالي والشرقي.

وقالت هيئة الأركان في بيان لها "تعلن هيئة الأركان العامة انتهاء حملتها العسكرية (حملة السلام)، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي لملاحقة المجموعات المتمردة والفاسدة واجتثاثها من المنطقة".

وأضاف البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "حققت الحملة كامل أهدافها بجلب وإحضار المطلوبين، وتقديمهم للقضاء لتجري محاكمتهم أصولاً، لينالوا الأحكام العادلة في خطوة أولى نحو دعم المؤسسات المدنية والعسكرية وجعل الجميع تحت سلطة القانون في المنطقة".

ولفت البيان إلى أن الحملة انتهت شكلاً وماتزال مستمرة مضموناً، لدراسة وتقييم المرحلة القادمة وملاحقة بعض الفاسدين والمتمردين الذين تواروا عن الأنظار".

وقال قائد عسكري في الجيش الوطني لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ) إن "عددا من المطلوبين هربوا إلى مناطق محافظة إدلب، كما تم نقل عدد كبير من مسلحي شهداء الشرقية الذين رفضوا وضع أنفسهم سلطة العدالة ".

وشاركت عدة فصائل معارضة مدعومة من الجيش التركي في العملية التي انطلقت من مدينة عفرين، وشهدت مواجهات عنيفة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى، بينما تمت دون مواجهات في ريف حلب الشرقي والشمالي.