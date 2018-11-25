قادة الأوروبي: لا مجال لرفض اتفاق ماي حول بريكست

اصطفّ قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماع تاريخي اليوم الأحد خلف الاتفاق الذي قدّمته رئيسة الوزراء البريطانية بشأن (بريكست)، وسط مخاوف من أن يرفضه مجلس العموم البريطاني.

وأصرّ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على أنه لا فرصة أمام إعادة النظر في أي من أجزاء حزمة (بريكست)، قائلا: "أولئك الذين يظنون أن برفضهم الاتفاق قد يحصلون على آخر أفضل سيصابون بالإحباط فور إعلانهم رفض هذا الاتفاق". حسبما نقلت صحيفة (الصن) البريطانية.

ومن جانبه، أنذر رئيس وزراء هولندا، مارك روته، المعتزمين معارضة الاتفاق بالمملكة المتحدة قائلا: "ليس ثمة خطة بديلة. ولو ظن أي شخص في المملكة المتحدة أن برفضه هذا الاتفاق سيتسنى له الحصول على شيء أفضل – فهو مخطئ في ظنه".

وينتظر رئيسة الوزراء البريطانية ، ماي، أسبوعان في غاية الصعوبة يتعين عليها خلالهما أن تقنع أعضاء مجلس العموم بدعم اتفاقها.