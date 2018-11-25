قارب على متنه أكثر من 200 مهاجر يرسو في صقلية

وصل أكثر من 200 مهاجر، الذين كان من المفترض أن يجري إنقاذهم من قبل مالطا وفقا للحكومة الإيطالية، إلى جزيرة صقلية في وقت متأخر من يوم أمس السبت.

وقالت وزارة الداخلية الايطالية في بيان، إن 236 شخصا منهم خمسة رضع، و 7 أطفال، ونحو 50 امرأة وصلوا إلى ميناء بوزالو الجنوبي الشرقي.

ووفقاً للوزارة، فإن جميع المهاجرين تقريبًا من إريتريا، لكن السلطات ذكرت أيضًا أن تونسيًا و ليبيًا كانا يعملان كقبطانين للقارب من المرجح أن يواجها اتهامات بتهريب مهاجرين.

وسمحت السلطات الإيطالية للنساء والقصّر فقط بالنزول من القارب على الفور، رغم أن متحدثًا باسم المنظمة الدولية للهجرة أعرب عن قلقه بشأن الآخرين.

وكتب فلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، على تويتر إن "قارب (المهاجرين) يواجه مشاكل واضحة في البقاء عائما، ويجب أن ينزل الجميع في أقرب وقت ممكن [المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا] على الرصيف".

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، قد اتهم في وقت سابق من يوم أمس السبت، مالطا، بالتقاعس مجددا عن إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، وتركهم يتجهون إلى شواطئ إيطاليا.

وأضاف: "لقد تولت فاليتا دور تنسيق عمليات الإنقاذ، لكن كالعادة تحاول إلقاء المهاجرين على بلادنا".

وسبق أن اتهم سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، مالطا بالتهرب من مسؤولياتها عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع التدفق المستمر للمهاجرين من شمال إفريقيا.