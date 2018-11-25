الأحد 25 نوفمبر 2018 3:01 م القاهرة القاهرة 23.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟

النتـائـج تصويت

مصرع 25 شخصا بينهم تلاميذ جراء سقوط حافلة في قناة مائية جنوب الهند

أ ش أ
نشر فى : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 2:50 م | آخر تحديث : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 2:50 م

لقي 25 شخصا، أغلبهم تلاميذ، مصرعهم، جراء سقوط حافلة في قناة مائية بمنطقة "مانديا" جنوب الهند.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد، أن الحادث وقع بعد أن فقد السائق السيطرة على الحافلة التي كانت تسير بسرعة عالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك