مصرع 25 شخصا بينهم تلاميذ جراء سقوط حافلة في قناة مائية جنوب الهند

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لقي 25 شخصا، أغلبهم تلاميذ، مصرعهم، جراء سقوط حافلة في قناة مائية بمنطقة "مانديا" جنوب الهند.وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد، أن الحادث وقع بعد أن فقد السائق السيطرة على الحافلة التي كانت تسير بسرعة عالية.