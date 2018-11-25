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روسيا تتهم البحرية الأوكرانية بانتهاك حدودها الدولية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 11:25 ص | آخر تحديث : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 11:25 ص

اتهمت روسيا اليوم الأحد البحرية الأوكرانية بانتهاك حدودها الدولية ، وقال مكتب إعلام إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة " إن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية عبرت الحدود الدولية لروسيا، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا في المياه الإقليمية الروسية، وهي تتجه من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش.
وأضاف المكتب - في بيان نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية :" هذا الصباح في حوالي الساعة السابعة بتوقيت موسكو، عبرت ثلاث سفن تابعة للقوات البحرية الأوكرانية، في انتهاك للمادتين 19 و 21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تحدد حق الدولة الساحلية في ضمان السلامة في الفضاء البحري، الحدود الدولية الروسية، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا في المياه الإقليمية الروسية".
وأضاف البيان:" أن السفن الحربية الأوكرانية تواصل الحركة نحو مضيق كيرتش، حيث يوجد نظام لحركة وتوقف السفن، وفقا للجدول الزمني لحركة وتنقل السفن، الذي يوافق عليها قبطان الميناء البحري الروسي".


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