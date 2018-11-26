ارتفاع الاسترليني بعد توقيع زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاق الخروج البريطاني

ارتفع سعر الجنيه الاسترليني بعدما صادق زعماء الاتحاد الأوروبي على شروط خروج بريطانيا من التكتل في قمة خاصة عقدت أمس الأحد في بروكسل.

ووقع الاتحاد الأوروبي على الاتفاق كما كان متوقعا، لكنه حذر ساسة بريطانيا من أنهم لن يحصلوا على اتفاق أفضل إذا ما رفضوه.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن ذلك قد يحد من مكاسب الجنيه الاسترليني في ضوء أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يجب أن تحصل على موافقة مجلس العموم البريطاني على الاتفاق في وقت تواجه فيه دعوات لتغييره سواء من داخل حزبها المحافظين أو من حزب العمال المعارض.

وبحلول الساعة 10ر6 مساء أمس الأحد، في لندن، ارتفع الاسترليني 2ر0 بالمئة ليصل إلى 2839ر1 دولار بعدما بدأت التعاملات المبكرة في الساعات الأولى من صباح الاثنين في آسيا.

وحقق الاسترليني ارتفاعا طفيفا هذا الشهر، على الرغم من استمرار محادثات الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى بعدما أوضحت استقالات بعض من وزراء ماي حجم المعارضة للاتفاق في أوساط نواب البرلمان.

ومن شأن موافقة النواب على الاتفاق أن يدفع الاسترليني إلى أعلى من 35ر1 دولار، بينما سيدفع رفضه إلى تراجعه باتجاه 20ر1 دولار، حسبما قال خبراء استراتيجيون في تعاملات العملة.