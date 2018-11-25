بلير: حزب «العمال» يتجه لإعلان دعم استفتاء ثان على «بريكست»

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إن حزب العمال على الطريق صوب تغيير سياسته وإعلان دعمه لإجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وهاجم بلير، حسب صحيفة "الصن" البريطانية، اقتراح رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن بريكست، وأصرّ على أن زعيم حزب "العمال" الحالي جيريمي كوربين قد يشرع في دعم استفتاء ثان على "بريكست" في المستقبل القريب.

وحسب (الصن) فإن أعوانًا لبلير يلتقون أشخاصا قائمين على تنظيم حملات مناوئة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث العمل معا.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن مجلس العموم سيوافق على إجراء استفتاء ثان، قال بلير: "ليس بعد، ولكني أعتقد أنه على الطريق. سأكون مندهشا لو أن حزب العمال لم ينته إلى موقف داعم لإجراء تصويت آخر".

وأضاف: "لو صوتت بريطانيا لصالح الخروج مرة أخرى في استفتاء ثان، فسأقبل به وأدعمه وسأحاول أن ينجح".

واصطفّ قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماع تاريخي اليوم الأحد خلف اتفاق ماي بشأن (بريكست)، وسط مخاوف من أن يرفضه مجلس العموم البريطاني.

وكانت ماي أعلنت أمس الأول الجمعة استعدادها أن تجوب أنحاء المملكة المتحدة على مدار الأيام المقبلة قبل تصويت مجلس العموم على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست؛ وذلك لتوضيح أبعاد الاتفاق للشعب البريطاني.