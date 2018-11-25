غرق 29 شخصا وفقدان العشرات جراء انقلاب قارب في أوغندا

أعلنت الشرطة الأوغندية، اليوم الأحد، عن غرق 29 شخصا وفقدان العشرات في حادث انقلاب قارب مكتظ كان يقل نحو 100 راكب، في بحيرة فيكتوريا الليلة الماضية.

وحتى الآن، جرى انتشال 29 من جثث ضحايا الحادث الذي وقع بالقرب من شاطئ موتيما (نحو 20 كيلومترا من العاصمة الأوغندية كمبالا)، إضافة إلى إنقاذ 26 آخرين.

وقالت المسؤولة الأمنية زولا جانيانا، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «انتشلنا 13 جثة أمس، وانتشلنا 16 أخرى صباح اليوم». وأوضحت: «كان القارب يحمل عددا كبيرا جدا من الأشخاص ربما يتجاوز الـ100».

تجدر الإشارة إلى أن حوادث القوارب تحدث بصورة متكررة في البحيرات الأوغندية، وعادة ما يكون السبب الحمولة الزائدة والطقس السيء أو أن القوارب قديمة جدا.

وقالت جانيانا، لـ«د.ب.أ»: «نجم الحادث عن الحمولة الزائدة والطقس السيء. حيث كان الجو عاصفا وقت وقوع الحادث».