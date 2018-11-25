مقتل 4 أشخاص على أيدي القوات الهندية بإقليم «كشمير»

أفادت تقارير إعلامية في الهند اليوم الأحد بمقتل 4 أشخاص يشتبه في أنهم متمردون، وذلك على أيدي قوات الأمن بإقليم "كشمير" المتنازع عليه.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن هذه التقارير إن هؤلاء المشتبه فيهم قتلوا في مواجهات عنيفة اندلعت مع القوات الهندية في منطقة "كولجام" جنوب إقليم "كشمير"، مشيرة إلى أن قوات الأمن تجري عمليات بحث وتفتيش بالمنطقة في الوقت الحالي.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".