عمدة سول يزور بكين لتعزيز علاقات التعاون

أعلن مكتب عمدة العاصمة سول، بارك ون سون، اليوم الأحد، أنه يعتزم زيارة العاصمة الصينية بكين، الأسبوع الجاري، لحضور سلسلة من الاجتماعات بشأن مجالات الشراكة بين سول وبكين.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن بارك يخطط لبدء زيارة رسمية تستمر لأربعة أيام، وتنتهي الأربعاء المقبل؛ وذلك بمناسبة احتفال سول وبكين بالذكرى الـ25 لإقامة علاقات التآخي بينهما.

ومن المقرر أن يحضر بارك خلال الزيارة منتدى حول المناخ وتلوث الهواء، غدا الإثنين، فضلا عن ترؤسه اجتماعًا لرؤساء الحكومات المحلية لكوريا الجنوبية والصين، بعد غد، الثلاثاء، من أجل تعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين.

يرافق بارك خلال جولته ممثلون عن شركات كورية جنوبية صغيرة ومتوسطة، فضلا عن ممثلين عن الشركات الناشئة.

يذكر أن بارك يعتبر مرشحا محتملا لرئاسة الحزب الديمقراطي الحاكم الكوري الجنوبي.